Mostra em SP exibe filmes sobre deficiência

O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, recebe, de 5 a 16 de outubro, a quinta edição do Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, o Assim Vivemos. O evento traz uma programação de filmes que instigam “uma reavaliação do que a sociedade pensa sobre as pessoas com deficiência e suas possíveis limitações”, segundo os organizadores.

Serão 28 filmes e quatro debates durante as duas semanas do festival. Em São Paulo, serão discutidos temas como Surdez e implante coclear; Síndrome de Down – trabalho e vida adulta; Deficiência visual e acessibilidade; e Educação Inclusiva.

A programação completa pode ser vista no site oficial http://assimvivemos.com.br/programacao/

Onde: Centro Cultural Banco do Brasi (Rua Álvares Penteado, 112 – Centro)

Quando: De 5 a 16 de outubro

Quanto: Grátis