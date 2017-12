Montadora oferece bolsas de estudo e estágio nos Estados Unidos

SÃO PAULO – A organização The Washington Center (TWC), sediada em Washington, capital dos Estados Unidos, e a montadora Ford oferecem sete bolsas de estudo e estágio para jovens de quatro países: Brasil, China, Índia e México. Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira, 3, no site do TWC.

Podem se candidatar na Ford Motor Company Global Scholars estudantes que estejam matriculados em quaisquer cursos de graduação e que vivam nas cidades de São Paulo, Camaçari e Salvador, no Brasil; Xangai, Shenzhen, Chongqing e Nanjing, na China; Chennai e Sanand, na Índia; Cidade do México, Hermosillo, Sonora e Chihuahua, no México. Os interessados devem também ter proficiência em inglês, comprovada por nota mínima de 80 pontos no Teste de Inglês como uma Língua Estrangeira (TOEFL, na sigla em inglês).

Programa. Com duração de 15 semanas, o programa ocorre no segundo semestre, entre 23 de agosto e 9 de dezembro. Segundo os organizadores, a bolsa cobre a maior parte dos gastos dos estudantes, como taxas do programa, que custam cerca de US$ 15 mil (R$ 47 mil), alojamento, seguro saúde e obtenção do visto J-1, voltado para intercambistas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os selecionados terão aulas de liderança e outras relacionadas à área que estudam e farão estágio em uma organização que tenha a ver com sua carreira. As oportunidades incluem organizações não governamentais (ONGs), startups, bancos, embaixadas, partidos políticos, entre outras.

Mais informações sobre as bolsas podem ser obtidas no edital do programa. Veja abaixo: