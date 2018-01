Moda da Anhembi Morumbi fará dia de oficinas gratuitas

Oficina de bijuteria em retalhos e de retrato, palestra com dicas sobre como avaliar a qualidade das peças do vestuário, aula de dança de salão, entre outras atividades, compõem o grupo de ações da Escola de Artes, Arquitetura, Design e Moda que serão realizadas no Campus Centro da Universidade Anhembi Morumbi neste sábado.

Com acesso gratuito à comunidade, esses serviços fazem parte do Dia da Responsabilidade Social, realizado pela instituição há seis anos. Para conferir a programação completa e o horário das atividades, acessar o site da Anhembi Morumbi.