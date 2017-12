Móbile ajuda alunos na escolha da carreira

Alunos do ensino médio do Móbile, em São Paulo, participam neste sábado, 21, do III Encontro com Profissionais. O evento, organizado pela escola, reunirá profissionais de diferentes formações e carreiras, além de ex-alunos que hoje estão na faculdade. Também serão montados estandes de universidades brasileiras.

O encontro ocorrerá das 8h30 às 13h30, com mesas-redondas e apresentação de informações sobre cada uma das instituições de ensino superior presentes ao evento: USP, Unifesp, Unicamp, Unesp,UFMS, UFSCar, UFRJ, PUC, FGV, entre outras.

A expectativa da escola é reunir 53 profissionais e 70 ex-alunos.

Serviço

III Encontro com Profissionais

Local: Colégio Móbile

Horário: 8h30 às 13h30

Endereço: Rua Diogo Jácome, 848

Telefone: (11) 5536-4402