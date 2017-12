MME oferece cursos profissionalizantes no setor de petróleo e gás

Interessados em trabalhar no setor de petróleo e gás podem começar a se preparar agora. Estão abertas até 12 de setembro as inscrições para os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), do Ministério de Minas e Energia (MME). Depois de formados, os estudantes poderão concorrer a 208 mil vagas que as empresas do setor de petróleo e gás devem abrir entre 2011 e 2013.

O curso oferece 27.915 vagas para nível básico, médio, técnico e superior em 13 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

As inscrições devem ser feitas no site do Prominp. O edital pode ser obtido no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção.