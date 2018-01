MIT promove, em São Paulo, seminário sobre água

Na próxima quarta-feira, 23, o Massachussets Institute of Technology (MIT) Sloan Alumni Club do Brasil, realiza, em parceria com o MIT Sloan Latin America Executive Board, o seminário “Água”, que trará palestras e apresentações de alguns dos mais inovadores cases brasileiros de abastecimento e saneamento.

No total, serão quatro palestras realizadas no auditório do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, nas quais especialistas apresentarão trabalhos realizados no País que já tiveram vasto reconhecimento internacional.

Entre os palestrantes estão: Benedito Braga, professor titular de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade Politécnica da USP; Dilma Pena, diretora-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); Newton de Azevedo Lima, vice-presidente da Foz do Brasil; e Gabriel Azevedo, diretor de Sustentabilidade da Odebrecht Energia.

Novos empreendedores. Durante o seminário, será lançado o concurso “TR35 Brasil”, que visa premiar novos empreendedores brasileiros na área de inovação tecnológica com idade até 35 anos. Em sua fase de pré-lançamento, o concurso já teve a adesão de importantes pólos de inovação no Brasil, como USP, Unicamp, UFRJ, ITA, FGV e UFSC, além de instituições como a Endeavor e a Fundação Estudar.

O concurso já é realizado nos Estados Unidos e em outros países da América Latina e premiou nomes como Marc Andressenn, fundador da Netscape; Larry Page, fundador do Google; e Mark Zuckerberg, criador do Facebook, além do brasileiro Sandro de Souza, vencedor em 2002 com trabalhos de pesquisa de câncer no contexto do Projeto Genoma.

SERVIÇO

Seminário “Água”;

Data: quarta-feira, 23 de maio;

Horário: 19h às 23h;

Local: Auditório do MAM de São Paulo

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 3

Valor de inscrição: R$ 50

Inscrições pelo telefone (11) 5051-9684, com Leticia ou Kátia.