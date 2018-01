MIT fecha acordo com Senai e apoia inovação na indústria brasileira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) contará com o conhecimento e a experiência do Massachusetts Institute of Technology (MIT) na operação dos 23 Institutos de Inovação que instalará até 2014. A instituição norte-americana dará suporte tanto na capacitação de professores e técnicos quanto no desenvolvimento de soluções para o setor produtivo nacional. “Esta é uma iniciativa extremamente importante para o Brasil no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas em inovação”, diz Frederico Lamego, gerente executivo de relações internacionais do Senai. “Fomos buscar o que há de melhor no mundo em tecnologia”

Com o acordo, além de enviar profissionais para capacitação nas instalações da instituição americana, o Senai receberá pesquisadores do MIT, que irão contribuir na elaboração dos projetos de implantação das unidades. “Será uma interação de mão dupla”, destaca Lamego.

O investimento na parceria será de US$ 180 mil anuais, recursos que serão utilizados, inclusive, no intercâmbio de profissionais.