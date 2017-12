Miss Tocantins está entre os três candidatos eliminados do Enem

O MEC informou que entre os três candidatos já eliminados do Enem está Jaqueline Verrel, de 18 anos, atual Miss Tocantins. A moça, de acordo com fiscais, teria fotografado com celular seu caderno de provas com o objetivo de tuitar a imagem com seu nome na capa quando foi flagrada no banheiro.

Segundo a assessoria do MEC, a infração não configura crime, mas a jovem foi desclassificada do exame por desrespeitar o edital, já que não chegou a transmitir conteúdo. Em seu twitter ela postou: “Eu tirei uma foto do cabeçalho antes de começar a prova, e postei no twitter, só tinha a logo da prova e meu nome!”.

Sobre o flagrante, ela se saiu elogiando a vigilância do exame. “Por mais que eu tenha sido eliminada do Enem não responsabilizo ninguém, aliás parabenizo a segurança que existe na aplicação das provas!”, escreveu.