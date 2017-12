MIS sedia Prêmio Estímulo de Curtas-Metragens

Por Bruna Tiussu

A Secretaria de Estado da Cultura promove, nos dias 2, 4 e 5 de agosto, a Mostra Prêmio Estímulo de Curta-Metragens, que terá a exibição de 11 filmes que são resultado dos projetos vencedores da edição 2007 do prêmio. O evento será realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) e é gratuito.

A mostra é composta por dois programas, que serão exibidos todos os dias, das 15h30 às 20 horas.

A primeira, com 76 minutos de duração, reúne seis curtas: Samba de Quadra; Teresa; História de Umbigo; Relicário; Tristesse Robot e Elo. O segundo programa, com 74 minutos, é composto por Cocais, a Cidade Reinventada; Zigurate; Rec Pause; Formigas; e O Divino, de repente. Há tanto obras inéditas e filmes já premiados em festivais.

Relicário, direção de Rafael Gomes

Segundo André Sturm, coordenador da unidade de fomento e difusão de produção cltural da Secretaria, “o Prêmio Estímulo é o mais antigo apoio à produção de curtas no país e uma efetiva possibilidade de início para novos talentos”. O prêmio foi lançado em 1968 e, ao longo de seus 40 anos, revelou nomes como Carlos Reichenbach, Paulo Sacramento, Ana Carolina, Guilherme de Almeida Prado, Cao Hamburger, Beto Brant e Tata Amaral.



Teresa, direção de Renata Terra e Paula Szutan

Confira a programação completa aqui.

Edição 2009 do prêmio:

As inscrições para a edição 2009 do Prêmio Estímulo de Curtas-Metragens estão abertas até 1º de setembro. Serão selecionados 12 projetos de filmes de ficção, documentário ou animação, com até 15 minutos de duração.

Cada projeto selecionado receberá prêmio no valor de R$ 80 mil, totalizando R$ 960 mil. O edital pode ser acessado no site www.cultura.sp.gov.br.