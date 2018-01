Ministério da Justiça e Casa Civil têm vagas para intercâmbio

Estão abertas, até 21 de junho, as inscrições para a oitava edição do Programa de Intercâmbio da Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL) do Ministério da Justiça e da Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil. A iniciativa selecionará 12 estudantes e pesquisadores das cinco regiões do Brasil para participarem das atividades do cotidiano das secretarias entre 23 de julho e 3 de agosto.



Das vagas oferecidas, dez são para estudantes e duas para pesquisadores das áreas de Direito, Sociologia, Antropologia, História, Ciência Política, Ciências do Estado, Relações Internacionais, Gestão Pública, Comunicação, Economia, Administração e Ciências Sociais.

Os intercambistas irão acompanhar a tramitação de proposições normativas no Congresso Nacional, participar de reuniões com assessorias parlamentares para debater propostas legislativas e farão visitas técnicas a órgãos dos Três Poderes que trabalham diretamente com a construção de políticas públicas.

Para participar, os estudantes devem estar regulamente matriculados a partir do 5º semestre em instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), e os pesquisadores devem estar vinculados a programa de pós-graduação stricto sensu.



Para se inscrever, os interessados deverão enviar e-mail com título “Programa de Intercâmbio 2012” para o endereço centroestudos.saj@presidencia.gov.br, com a ficha de inscrição (em link abaixo), currículo atualizado e uma dissertação de, no máximo, quinhentas palavras sobre o tema “Elaboração normativa e transparência”. Os critérios de seleção da dissertação envolvem a capacidade de argumentação, de clareza e o senso crítico do candidato ao se expressar por escrito.



O edital e a ficha de inscrição pode ser acessado em http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/8a-edicao-do-programa-de-intercambio-sal-saj

Para informações e esclarecimentos, é também necessário enviar um email, com a seguinte especificação no campo assunto: “Programa de Intercâmbio 2012”.