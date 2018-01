Ministério da Educação divulga o resultado do Sisu; confira

SÃO PAULO – O Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira, 18, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, 2.712.937 candidatos se inscreveram para 228.071 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro.

O Sisu usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar candidatos às vagas em instituições públicas de superior em todo o País. Puderam participar os estudantes que tenham participado do exame em 2015 e não tenham tirado nota 0 na redação.

Lista de espera. Os candidatos que não foram selecionados na primeira opção de curso poderão participar da lista de espera, também a partir desta segunda-feira. O prazo para a inscrição vai até o dia 29. Basta acessar o portal do Sisu e clicar na opção que confirma a inscrição na lista de espera.

O resultado dos selecionados pela lista será divulgado no dia 4 de fevereiro. Caberá ao estudante procurar a instituição de ensino e fazer a matrícula. /AGÊNCIA BRASIL