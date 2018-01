Ministério da Educação divulga primeira chamada do Sisutec

BRASÍLIA – O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 7, o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Os candidatos podem consultar na internet a lista dos aprovados.

O candidato aprovado deve comparecer à instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado entre esta quarta-feira, 8, e sexta-feira, 10, com os documentos que comprovem as informações fornecidas na ficha de inscrição.

O Sisutec oferece vagas gratuitas em cursos técnicos em instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica com base na nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, são ofertadas 83.641 vagas em 515 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal.

A segunda chamada será divulgada na próxima terça-feira, 14 – o período de matrícula para esses candidatos será entre os dias 15 e 17.

As vagas que não forem preenchidas serão ofertadas na internet, na página do Sisutec, no período de 20 de julho a 2 de agosto. Qualquer pessoa poderá se inscrever nessa etapa, independentemente de ter feito o Enem. A única exigência é ter concluído o ensino médio. As aulas devem começar entre os dias 3 e 31 de agosto.

Neste ano, o MEC cortou dois terços das bolsas do programa – a queda foi de 3 milhões para 1 milhão. Foi o primeiro decréscimo desde a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em 2011. A meta do governo federal é criar 12 milhões de vagas até 2018.