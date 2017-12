Mineira pede aprovação de presente de aniversário

* Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Natália Costa Ribeiro, de 18 anos, ainda não sabe o que é descansar em 2012. Ela está desde o dia 3 de janeiro prestando vestibular. A mineira de Três Corações, no sul do Estado, prestou a segunda fase da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) de 3 a 6 de janeiro e veio direto de Belo Horizonte para São José dos Campos, no Vale do Paraíba, enfrentar mais três dias de provas pela Fuvest.

A candidata ao curso de Direito, que prefere estudar na UFMG, está confiante no esforço e espera conquistar de presente de aniversário a aprovações em um dos vestibulares – completará 19 anos no próximo dia 30. O resultado da UFMG será divulgado no final de janeiro e, no dia 4 de fevereiro, a USP divulga a lista com seus novos calouros. “Não sei o que é descansar, mas tenho a certeza de que vou passar”, enfatiza a estudante.

Para prestar os três dias da segunda fase em São José dos Campos, Natália contou com a ajuda de familiares e parentes. “Estou na casa de uma tia, meu pai me trouxe e está me dando a maior força”, comenta. Avaliando a prova desta segunda-feira, Natália encontrou dificuldade na prova de Física, principalmente porque a matéria não caiu no vestibular mineiro. “O pior de tudo isso é aguardar o resultado, demora muito”, reclama.

A redução do número de questões no segundo dia de prova agradou os estudantes. “Ano passado deixei de responder as últimas porque não deu tempo, quando vi faltavam só cinco minutos para acabar a prova, dessa vez deu tempo de fazer tudo”, comentou o candidato a Artes Visuais, Felipe Souza, de 20 anos, que acredita que a prova de ontem foi o maior desafio desta segunda fase.

Chuvas. Chove desde ontem em São José dos Campos. De acordo com a coordenação local, o tempo fresco contribui para o maior desempenho dos candidatos. Apesar das altas temperaturas dos dois primeiros dias de prova, não houve registro de incidentes em São José dos Campos. 1.199 candidatos prestam a segunda fase da Fuvest na cidade.