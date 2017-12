Mídia e artes em NY

* Por Diego Pontes, de 24 anos, publicitário. Fez curso de mídia e artes em Nova York

“Em setembro de 2010 embarquei para Nova York para passar 9 meses na cidade, fazendo um curso de mídia e artes. Julgava ser importante ter uma experiência deste tipo no exterior e escolhi a Big Apple como destino por conta de sua cena artística muito desenvolvida, além da importância que este setor tem para a cidade – lá eles realmente patrocinam a arte.

No início, fiquei hospedado em Tarrytown, uma cidade vizinha, onde ficava a escola. Depois consegui um estágio no departamento de marketing de um teatro off-Broadway e achei melhor me mudar para Manhattan.

Morava no Brooklyn em um apartamento que dividia com dois amigos americanos. Lá, eles têm a cultura de se mudar da casa dos pais muito antes do que nós.

Esses meus amigos moravam sozinhos há bastante tempo. Eu ainda moro na casa dos meus pais no Brasil e, por isso, tinha que mostrar para eles constantemente que não era mimado e também sabia me virar.

Acho que, quando me mudei para ilha, transformei-me em nova iorquino. Muitas vezes agia como eles, falava como eles, mas sempre procurava ser um pouquinho brasileiro.

Por exemplo, os nova iorquinos não costumam conversar com estranhos em bares, baladas, mas eu sempre puxava papo com alguém. O que era bom, pois foi desta forma que conquistei muitos amigos.”

