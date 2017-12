Meu aniversário terça que vem!!

“Passei a semana revisando os cadernos das provas de vestibular do meio do ano da Unesp. Literalmente, estou revisando todas as matérias. Domingo começa a prova, vamos ver… Não estou mais estudando com meu amigo. Voltei pra casa anteontem. Quando estava vindo no ônibus, me lembrei que a prova de Viçosa é semana que vem e que eu não tinha terminado de ler a lista dos livros!! Pedi pra minha mãe comprar o “Mensagem”, do Fernando Pessoa. É mais um livro sobre a história de Portugal do que de literatura. Fiquei também vendo as discussões dos presidentes sobre o meio ambiente hoje na internet. Vi o discurso do Obama e do Lula. Senti que agora o povo vai começar a fazer alguma coisa. Se bem que não foi com “aquela vontade”, foi mais “vamos fazer na medida do possível”. Segunda e terça (28 e 29) farei a prova de Viçosa, gente! É a minha primeira opção em Engenharia Ambiental! Ah, e já ia me esquecendo de contar: terça-feira que vem é meu aniversário, vou fazer 19 anos! Nem sei se vou fazer alguma coisa… Vamos ver se dá tempo!”

