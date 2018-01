Metodista oferece cursos de férias durante o mês de julho

A Universidade Metodista de São Paulo recebe inscrições para os cursos de férias que serão realizados no mês de julho. São oferecidas 12 opções nas áreas de Ambientes Digitais, Artes, Comunicação e Gestão e Negócios. Os interessados podem optar por cursos como Cenografia Virtual – ORAD/3 Designer, Liderança Estratégica de Pessoas e Equipes, Gestão Estratégica de Marketing e Comunicação no segmento Saúde e Projetos Culturais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Instituição na página do curso escolhido. O prazo é de até uma semana antes do início das aulas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4366-5174, 4366-5630 e 4366-5227