Metodista está com inscrições abertas para processo seletivo a distância – 2º semestre de 2012

A Universidade Metodista de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo a distância – 2º semestre de 2012. As inscrições podem ser efetuadas até 15 horas do dia 13 de julho pelo Portal da Universidade ou pessoalmente, nos Polos de Apoio Presencial. Em São Paulo, a Metodista conta com polos nos bairros de Guaianazes e Perus e em 17 cidades do interior paulista.

Os candidatos podem escolher entre 13 cursos de graduação nas áreas de humanidades e negócios, tanto bacharelado, quanto licenciatura e graduação tecnológica.

Após efetuar a inscrição e o pagamento da taxa (R$ 45), o candidato deve agendar o horário da sua prova de redação via telefone ou no polo de apoio presencial.

A relação completa dos cursos oferecidos e mais informações podem ser obtidas no Portal da Universidade (www.metodista.br/vestibular) ou pelos telefones (11) 4366-5000 (Grande São Paulo) ou 0800 889 2222 (outras localidades).