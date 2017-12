Metodista divulga lista de aprovados

A Universidade Metodista de São Paulo divulgou há pouco a lista de aprovados no vestibular 2010.

O candidato aprovado deve realizar a matrícula, no curso e turno para o qual foi aprovado, no Campus Rudge Ramos da Universidade: Rua Planalto, nº 80.

Não esquecer documentação necessária: uma foto 3×4 recente; cópias autenticadas em cartório do Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio; e cópias simples da Carteira de Identidade, do CPF pessoal (CPF do responsável para menores de 18 anos) e da Certidão de Casamento, se for o caso.

O período de matrícula vai de 11 a 16 de dezembro. Quem não efetuar a matrícula no prazo estipulado será considerado desistente e perderá o direito à vaga.