Metodista abre inscrições para processo seletivo do segundo semestre

A Universidade Metodista de São Paulo recebe inscrições para o Processo Seletivo Presencial e EAD, segundo semestre de 2010. As inscrições podem ser efetuadas pelo Portal da Universidade (www.metodista.br) ou pessoalmente no Campus Rudge Ramos (Rua Alfeu Tavares 149, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo – SP), de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e sábado, das 9h às 13h.

Os candidatos podem escolher entre 12 cursos de Graduação nas áreas de Exatas, Humanidades, Biológicas e Negócios e oito cursos de Graduação Tecnológica, nas áreas de Comunicação, Negócios e Tecnologia.

Para este semestre, há cinco opções de exame:

– Prova Tradicional: dia 3 de julho, das 9h às 13h;

– Provas Digitais: nos dias 19 de junho, das 9h às 13h, e 02 de julho, das 15h às 19h;

– Nota do ENEM: sem fazer a prova da Metodista;

– Nota do ENEM + Prova Tradicional;

– Nota do ENEM + Prova Digital.