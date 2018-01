Mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV encerra inscrições nesta 5ª

Terminam nesta quinta-feira, 17, as inscrições para 30 vagas do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Escola de Administração da FGV em São Paulo. O curso tem até dois anos de duração e é destinado a profissionais que já atuam em contato com a administração pública, seja em governos, ONGs ou na iniciativa privada, e buscam formação acadêmica aplicada.

As inscrições devem ser feitas no site fgv.br/mpgpp. A taxa custa R$ 170. O processo seletivo tem três fases: análise de currículo, prova escrita e entrevista. As aulas começam em agosto.

A grade curricular conta com 16 disciplinas (12 obrigatórias e 4 eletivas), como Teoria Política, Governo e Instituições Políticas no Brasil, Macroeconomia do Setor Público, Análise de Políticas Públicas, além de matérias aplicadas, a exemplo de Parcerias Público-Privadas, Meio Ambiente e Políticas Públicas e Gestão de Organizações Não Governamentais.

O curso possui duas modalidades: a regular, desenvolvida em 24 meses (6 horas de aula semanais), recomendada para quem precisa conciliar o mestrado com o trabalho; e a intensiva, de 12 meses (12 horas de aula semanais), para quem pode dedicar-se inteiramente ao curso.

O mestrado também oferece ao aluno a possibilidade de cursar um semestre no exterior. A FGV mantém convênio com mais de 90 instituições de ensino do mundo, dentre elas o Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) e a School of International and Public Affairs (Sipa) da Universidade Columbia, em Nova York.