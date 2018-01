O Instituto Coppead de Administração da UFRJ está com inscrições abertas para seu programa de mestrado 2011, um dos cem melhores do mundo segundo o ranking do jornal inglês Financial Times. O mestrado é gratuito.

Os candidatos para a vaga terão até o dia 17 de outubro de 2010 para fazer a sua inscrição. Para isso terão que ter realizado a prova da Anpad, um dos pré-requisitos exigidos. Informações no site ou pelo telefone (21) 2598-9800.