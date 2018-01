Mesmo sem estudar, candidato de BH acha prova fácil

* Por Marcelo Portela

BELO HORIZONTE – Estudantes que participaram do primeiro dia do Enem em Belo Horizonte classificara como fáceis as provas de Ciências Humanas e da Natureza realizadas neste sábado. Na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cerca de 20 candidatos deixaram o local assim que os portões foram abertos, às 15h30.

“Para quem estava preparado, a prova estava tranquila”, avaliou Gustavo Alcântara, de 30 anos, o primeiro a deixar o prédio. Ele contou que, mesmo sem estudar, não teve dificuldades porque já participou do exame “algumas vezes”. “Fiz para testar se ainda sabia e achei fácil”, contou o rapaz, que agora pretende tentar uma vaga para Gestão em Tecnologia da Informação.

O clima tranquilo na saída do exame contrastou com alguns tumultos provocados por candidatos que não conseguiram entrar nas instituições para fazer o Enem. Um deles ocorreu na Faculdade Newton de Paiva, onde dezenas de estudantes alegaram que chegaram ao local no horário, mas, como o saguão estava lotado por causa da chuva, ficaram do lado de foram dos portões. Os próprios candidatos chamaram a polícia para registrar ocorrência.

Já na Faculdade Anhanguera, um grupo teve que ser contido pela PM porque os candidatos não conseguiram entrar e começaram a bater no portão. Ninguém foi preso ou ficou ferido