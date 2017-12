Mesa-redonda sobre gestão em hotelaria hospitalar é nesta terça

Foto: Epitácio Pessoa/AE

O Senac Aclimação, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, promove nesta terça, das 19h30 às 22 horas, a mesa-redonda Hotelaria Hospitalar, formação, gestão e oportunidades. Gratuito, o evento discute a necessidade do mercado por profissionais especializados na gestão da hotelaria hospitalar e apresenta a pós-graduação lato sensu em Hotelaria Hospitalar. Uma das novidades do Centro Universitário Senac, o título recebe inscrições até 27 de fevereiro de 2012, e será ofertado no Senac Aclimação, na capital.

Durante o encontro, o jornalista Alberto Leite conduzirá mesa-redonda, que conta com a presença dos especialistas do Hospital Sírio-Libanês, Ivana Siqueira, superintendente de atendimento e operações, e o médico Vladimir Pizzo. Integram a atividade também Mariana Palha, diretora da Medical Travel Brasil, e Renata Monteiro, coordenadora da pós-graduação em Hotelaria Hospital do Centro Universitário Senac. Entre os temas abordados: Hotelaria Hospitalar: excelência e qualidade; Cuidados Paliativos e Humanização Assistencial e Turismo Médico.

Agenda

Mesa-redonda Hotelaria Hospitalar, formação, gestão e oportunidades

Data: 6/12 (terça-feira)

Horário: das 19h30 às 22 horas

Local: Senac Aclimação ( Rua Pires da Mota, 838, Aclimação)

Inscrições (gratuitas) e informações: www.sp.senac.br e (11) 3795-1299