Mercedes-Benz abre inscrições para o Programa de Estágios 2011

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágios 2011 da Mercedes-Benz do Brasil, com cerca de 130 vagas.

Os interessados têm até 1º de outubro para se canditatar por meio do site. Para se inscrever, o estudante deverá estar cursando, em 2011, o penúltimo ou último ano da graduação em nível superior. Os candidatos também devem ter nível intermediário do inglês e é desejável ter conhecimento de alemão ou espanhol.

As vagas são para atuação em São Bernardo do Campo (SP) e Campinas (SP), com início previsto para janeiro ou fevereiro de 2011. Entre os benefícios, o estagiário contará com bolsa-auxílio, assistência médica, seguro em grupo contra acidentes pessoais, alimentação e transporte.

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Engenharia (Automobilística, Mecânica, Elétrica/Eletrônica, Mecatrônica, de Produção, Civil, de Alimentos ou de Materiais), Administração de Empresas, Comércio Exterior, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Marketing, Comunicação Social, Informática /Processamento de Dados, Automação, Desenho Industrial, Secretariado, Serviço Social, Medicina do Trabalho, Psicologia, Enfermagem do Trabalho, Arquitetura e Física.