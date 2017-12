Mercadante sugere o ‘fim do gigantismo’ do Enem

O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) defendeu a “superação do gigantismo” do Enem, que desde o ano passado seleciona alunos para instituições de ensino superior públicas. Em audiência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal com a participação do ministro da Educação, Fernando Haddad, Mercadante disse que “o desafio de organizar o exame é de tal ordem que teremos algum prejuízo material”.

“Mais do que reduzir, sugiro a partilha do Enem. Fazer não só dois exames, mas fragmentar ainda mais para eliminar o gigantismo e esse ambiente de insegurança que criamos”, afirmou o senador petista, que saiu em defesa da Teoria de Resposta ao Item (TRI), conjunto de modelos matemáticos para medir o grau de dificuldade de uma questão. A teoria garante que provas diferentes sejam igualmente desafiadoras. “Podemos fazer um novo exame sem prejuízo dos alunos atingidos pelas falhas do exame”, disse Mercadante.