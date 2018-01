‘Melhor emprego do mundo’ leva jovem para conhecer 10 países

É difícil achar algum jovem que não goste de viajar e compartilhar suas experiências nas redes sociais. “Todo mundo faz isso”, conta a publicitária Laura Almeida, de 25 anos. Com essa ideia na cabeça, a paulistana se inscreveu no #STBDiscover, concurso promovido pela agência de intercâmbio STB para selecionar apenas uma pessoa para o “emprego dos sonhos”: o escolhido vai receber salário mensal de R$ 5 mil para conhecer 10 países e dividir as impressões sobre os lugares na grande rede.

Pelo menos 5 mil pessoas de todo o País já se increveram no processo seletivo. O primeiro passo é criar um perfil no site do programa, onde é possível postar textos, fotos e vídeos para chamar a atenção dos internautas. Os amigos podem entrar na página e “curtir” o perfil – como no Facebook. Quanto mais popular o candidato, maiores são suas chances de passar para a segunda etapa do concurso.

Na fase seguinte, os candidatos vão passar por entrevistas online e os melhores participam de uma etapa presencial, em São Paulo. O vencedor do #STBDiscover será funcionário da Coworkers Mídias Socias.

A oportunidade tem despertado o interesse de muita gente. Laura foi uma das primeiras a se inscrever, logo que o programa foi lançado, no início de setembro. “Para os brasileiros, viajar é muito difícil e caro. Ganhar o concurso seria uma oportunidade única.” Ela já esteve em Portugal, Espanha, França e Estados Unidos e, embora não esteja entre as mais populares – 166 pessoas “curtiram” seu perfil -, ela mantém a esperança. “Mas a concorrência está grande”, reconhece.

Outro que está correndo atrás do sonho é o home officer carioca Raphael Corrêa, de 27 anos. Ele acredita que, para conquistar a vaga, é fundamental ser pró-ativo e ter uma boa rede de contatos. “Divulguei entre meus contatos no Facebook e já consegui mais de 600 ‘curtidas’. Vamos ver no que dá, estou esperançoso.” Assim como ele, os outros milhares de candidatos terão de esperar até novembro para saber quem vai se dar bem no concurso.

Mais informações no site do programa: http://www.embaixadorstb.com.br/discover.