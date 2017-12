Medicina da UFSCar ainda não formou a primeira turma, mas é a mais concorrida

Quase duzentos candidatos disputarão uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. A instituição registrou uma procura de 6.912 estudantes para o curso de 40 vagas, o que dá 172,28 candidatos por vaga. O segundo curso mais procurado é Engenharia Mecânica, com disputa de 45,71.

Medicina é tradicionalmente o curso mais concorrido em instituições que a oferecem. Nas três estaduais paulistas, a procura ficou, na Unesp, em 129,2 candidatos por vaga; na Unicamp, em 89,7; e na USP, em 41,78.

Este aumento significativo de candidatos para a graduação de São Carlos pode ter sido impulsionado pela adoção da nota do Enem com peso de 50% no desempenho final do candidato. Mesmo com o adiamento do exame, a universidade não alterou as regras do concurso. A primeira fase se manteve como o Enem, com provas nos dias 5 e 6 de dezembro. A segunda fase será em 13 e 14 de dezembro. Inscritos no curso de Música farão uma prova específica no dia 18 de dezembro.

O curso de Medicina é ofertado pela UFSCar há quatro anos e ainda não formou a sua primeira turma. Em 22 de junho deste ano, alunos da graduação de Medicina da UFSCar entraram em greve pedindo melhores condições de estudo, investimentos em pesquisa, recursos humanos e infraestrutura nas instalações do curso.

A UFSCar recebeu 70.547 inscrições para o total de 2.577 vagas. A convocação para as provas será divulgada no dia 23 de novembro. A Fundação Vunesp informa que é de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo seletivo pelo site www.vunesp.com.br. Não haverá envio da convocação.



Novo Calendário

A UFSCar informa que alterou algumas datas do calendário do seu processo seletivo. Os resultados passam a ser divulgados em 18 de fevereiro de 2010 e a matrícula dos aprovados em primeira chamada será em 22 de fevereiro. A decisão foi determinada ontem (19), em reunião do Conselho de Graduação da universidade.

Mais informações em www.vestibular.ufscar.br.



