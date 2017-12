MEC não sabe o que fazer com prova amarela; gabarito sai nesta sexta

Pelo Twitter, o Ministério da Educação avisou há pouco que o gabarito do Enem e a página de requerimento para correção invertida do cartão-resposta das provas do sábado entram no ar ainda hoje, no fim do dia, no site do Inep. Contudo, também pelo twitter, o ministério informou que o ‘Inep está fazendo levantamento para dar solução adequada’.

Só poderão fazer o requerimento os candidatos que preencheram as questões da prova de Ciências Humanas e Ciências da Natureza na ordem inversa do cartão-resposta.