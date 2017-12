MEC se retrata por Twitter

Como prometido pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, o MEC pediu desculpas aos estudantes, agora há pouco, pelos termos pouco elegantes usados na rede social durante a realização do Enem”.

No Twitter do Inep, havia a seguinte mensagem: “Alunos q já dançaram no Enem tentam tumultuar com msg nas redes sociais. Estão sendo monitorados e acompanhados. Inep pode processá-los”.

A União Nacional dos Estudantes pediu retratação pública – que veio hoje, no Twitter do MEC.