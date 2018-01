MEC recebe inscrições para graduação sanduíche em 21 países até 29 de setembro

O Ministério da Educação informou que as inscrições para a graduação-sanduíche, do programa Ciência Sem Fronteiras, estão abertas para 21 países de destino até o dia 29 de setembro. O registro deve ser feito no site do programa.

Requisitos para participar são: nota no Enem igual ou superior a 600 pontos em exames realizados a partir de 2009; integralização de no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso no momento do início previsto da viagem de estudos; homologação da inscrição pela instituição de educação superior de origem.

Os países participantes são Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coréia do Sul, Espanha, Estados Unidos, FInlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reuno Unido e Suécia.