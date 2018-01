MEC não vai prorrogar prazo para inscrições

Carolina Stanisci

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o site do Sisu irá se normalizar

nos próximos dias, e a situação ficará melhor nos acessos ao site.

O MEC também informou que NÃO TEM PREVISÃO DE PRORROGAR os prazos para a inscrição dos alunos nem de abrir o acesso ao site de madrugada. No dia 3 de fevereiro, acabará a primeira etapa de inscrições.

À noite, justifica o MEC, o site fecha para que as listagens provisórias de aprovados sejam concluídas a cada dia e para que a nota de corte de cada curso seja calculada.

A instrução para os estudantes dada pelo MEC é: continuem tentando. A ordem de acesso será mantida, por enquanto, como critério de desempate.

ALINE MASSUCA/AE



Candidatos realizam a prova do Enem na UERJ

Estudantes como Bruno Campos, que presta Engenharia Ambiental em diversas federais, dependem da inscrição no site do Sisu para conseguir disputar a vaga. Desde o começo da manhã, Campos procurava acessar, sem sucesso, o site em uma lan house.

Decidiu ir à casa de um amigo, onde tem computador com banda larga, para acessar o Sisu. “De madrugada, deve ser mais tranquilo.”

Internautas, porém, lembraram que o site do Sisu não ficará aberto de madrugada.

PROUNI

Com relação ao Programa Universidade para Todos (ProUni), o aluno cadastrado no Sisu que não é selecionado pode concorrer ao programa. Devem se lembrar, no entanto, que é necessário ter renda per capita familiar até três salários mínimos e ser oriundo de escola pública.

