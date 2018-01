MEC divulga resultado do Sisu para o segundo semestre deste ano

SÃO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou nesta segunda-feira, 5, a lista dos selecionados para vagas de ensino superior do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no segundo semestre de 2017. Dos mais de 880 mil candidatos, 51.913 poderão se inscrever em 1.462 cursos de graduação em 63 universidades federais e estaduais, além de institutos federais. O resultado está disponível no site da instituição.

Os selecionados deverão efetuar matrícula entre os dias 9 e 13 de junho. Além do resultado, também está disponível o acesso aos boletins de desempenho. Na plataforma, os candidatos que não foram aprovados podem se inscrever na lista de espera até 19 de junho.

O Sisu leva em consideração a nota do candidato na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse processo, vale a nota da edição de 2016. Para participar, os candidatos não podem ter tirado nota zero na redação do exame. Além disso, algumas instituições estabelecem notas mínimas para ingresso em determinados cursos.