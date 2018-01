Ministério da Educação divulga resultado da 2ª chamada do ProUni

Atualizado às 10h20

SÃO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 6, o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) referente ao segundo semestre deste ano. As informações sobre os aprovados vão estar disponíveis na página do programa na internet.

Também a partir desta segunda, o candidato selecionado deverá comprovar as informações junto à instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado, com documentos que confirmem informações prestadas na ficha de inscrição.

O prazo vai até a próxima sexta-feira, 10. Caso perca a data, o candidato é automaticamente retirado do processo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os documentos a serem apresentados estão a carteira de identidade, o comprovante de residência, o comprovante de rendimento e o de conclusão do ensino médio. A lista completa pode ser conferida na página do ProUni.

Os candidatos que não forem selecionados poderão se inscrever na lista de espera entre os dias 17 e 20 de julho.

Programa. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais (50% da mensalidade) em instituições particulares de educação superior com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O programa é dirigido a estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou que tenham vindo da rede particular na condição de bolsistas integrais.

O estudante precisa comprovar renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para bolsa parcial.

Professores do quadro permanente da rede pública de ensino podem participar, desde que concorrendo a cursos de licenciatura.