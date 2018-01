MEC divulga resultado da lista de espera do ProUni; confira

Atualizado às 11h05

BRASÍLIA – O resultado da segunda chamada da edição do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni) de 2017 foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 26, pela internet. O programa concede aos estudantes bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas do ensino superior.

Os candidatos pré-selecionados devem consultar o resultado na página do programa na internet, na central de atendimento (0800-616161) e nas instituições de ensino participantes do programa.

Entre esta segunda e a sexta-feira, 30, o estudante deve procurar a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado a fim de comprovar as informações prestadas na inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará automaticamente a reprovação do candidato.

Neste processo seletivo, o ProUni oferta 147.492 bolsas em 1.076 instituições privadas de educação superior em todo o País. O número de bolsas oferecidas é 17% maior do que na segunda edição do programa do ano passado. Do total de bolsas, 67.603 são integrais e 79.889, parciais.

Programa

O ProUni é voltado a alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede particular. Para participar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016, ter obtido o mínimo de 450 pontos na média das notas e não ter zerado a Redação. Também estão incluídas as pessoas com deficiência e professores da educação básica em escolas públicas que compõem o quadro de pessoal permanente da instituição.