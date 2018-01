MEC divulga gabarito de prova do Enem para prejudicados

O Inep divulgou há pouco o gabarito da prova de ciências humanas e ciências da natureza do Enem feita por alunos prejudicados pelos erros de impressão e montagem do caderno de questões amarelo do dia 6 de novembro. Confira:

Pouco menos da metade dos 9,5 mil estudantes de 17 Estados brasileiros convocados compareceram ao local da prova, no dia 15 de dezembro. Para chegar a esses candidatos, o MEC analisou as atas das salas onde o exame foi aplicado no dia 6 de novembro.

A prova aplicada no dia 6 de novembro não será considerada para o cálculo da nota final se o participante convocado tiver comparecido no dia 15 de dezembro. Caso contrário, vale a nota das provas de ciências humanas e ciências da natureza feitas em novembro.

O governo também liberou os gabaritos e as provas do Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. Mais de 15 mil detentos em quase 550 presídios se inscreveram. Desses, quase 13 mil querem diploma do ensino médio.

Ciências humanas e ciências da natureza

Linguagens e códigos e matemática