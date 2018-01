MEC ainda não definiu se nota do Enem 2009 poderá ser usada no Sisu 2011

O Ministério da Educação (MEC) ainda não decidiu se as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 poderão ser usadas para disputar uma vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que será aberto em 2011.

A informação da assessoria de imprensa do ministério é que, no momento, os esforços estão concentrados na organização da edição 2010 do exame, marcada para os dias 6 e 7 de novembro. Depois disso, o governo vai discutir o uso ou não das notas do Enem 2009 nos próximos “Sisus”.

O MEC ressaltou ainda que, com as mudanças nas provas, o Enem agora pode ser comparado ao longo do tempo. Por isso, teoricamente, as notas da edição 2009 serviriam para concorrer a vagas em qualquer Sisu.

A dúvida foi enviada ao Estadão.edu pela leitora Elza Machado, de Cuiabá (MT).

