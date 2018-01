MEC admite que alunos puderam ver dados de outros no Sisu

Em nota publicada hoje, o Ministério da Educação (MEC) admitiu que após a “manutenção extraordinária” da página de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), realizada entre as 19h30 e as 20h de segunda-feira, 17, alguns estudantes “foram redirecionados, por poucos minutos, para páginas e dados aleatórios”. O MEC afirma que eles não tiveram como navegar pelas informações e que “em nenhum momento foi possível a troca de inscrição ou a manipulação dos dados”.

A pasta admitiu também na nota que o problema voltou a ocorrer na abertura do sistema, às 6h desta terça-feira 18, por quatro minutos, em função da troca de outro equipamento da rede “destinado a melhorar a capacidade do sistema”.