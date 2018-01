Universidade dos EUA dá bolsas de MBA para brasileiros

Brasileiros interessados em cursar um MBA (Master Business in Administration) no exterior terão a oportunidade de estudar de graça. A Marshall School of Business da University of Southern California (USC), nos Estados Unidos, está oferecendo três bolsas para interessados em cursar o seu programa de MBA internacional em 2016. Para concorrer, é preciso ser nascido no Brasil.

Fundado em 1978, o IBEAR MBA, da UCS, é um programa acelerado em tempo integral de um ano, criado para profissionais em meio de carreira que estão sendo preparados para assumir altos cargos globais. Em geral, os participantes do curso têm cerca de 34 anos e uma década de carreira profissional.

As bolsas podem chegar a 45 mil dólares (cerca de 174 mil reais). Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares (cerca de 58 mil reais) para quem viaja com os filhos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O processo seletivo leva em conta a experiência profissional do candidato, formação acadêmica, testes (GMAT e TOEFL), cartas de recomendação e de candidatura. Os interessados devem ter, no mínimo, seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do MBA. As inscrições estão abertas até 1 de maio.

Para ter mais informações, veja o site do programa.