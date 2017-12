MBA executivo da Universidade de Pittsburgh no Brasil

A Universidade de Pittsburgh abriu inscrições para a turma 2011 do programa que tem aulas simultâneas nos EUA e na Europa – com mesmo conteúdo, metodologia e corpo docente.



O Executive MBA tem duração de 1 ano e quatro meses, e as aulas são de sexta-feira a domingo, em fins de semana alternados, nas dependências da Câmara Americana de Comércio.



Três vezes por ano, cada vez em uma das cidades onde a universidade atua, todos os alunos reúnem-se para o Global Executive Forum, série de encontros com palestrantes e visistas a empresas.

Para participar da seleção, a universidade exige, entre outros pré-requisitos, pelo menos dez anos de experiência profissional, inglês fluente e duas cartas de recomendação. Há também uma entrevista com um comitê de admissão.

Os interessados devem ligar para (11) 5180-3674 ou 5180-3672.