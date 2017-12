MBA em Gestão de Supermercados recebe inscrições

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP), está com as inscrições abertas para o MBA em Gestão e Estratégia de Supermercados.

O curso terá início em março de 2011. As aulas serão ministradas na sede da Abras, em São Paulo, ao longo de 18 meses, mensalmente, às quintas, sextas e sábados, das 9h às 18h, com uma carga total de 485 horas-aula. Os alunos aprovados receberão certificado latu sensu diretamente da FGV-EAESP.

O processo seletivo será feito pela FGV-EAESP, através de análise de diploma de conclusão do curso superior, currículo profissional, dados do aluno, entrevista individual e prova ou redação.

Informações por telefone (11) 3838-4512 ou e-mail mbaabrasfgv@abras.com.br