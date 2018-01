Mauá recepciona pais em prova de vestibular

O Instituto Mauá de Tecnologia realiza neste sábado as provas do vestibular 2011. A lista com os aprovados será divulgada dia 25 no site. O candidatoconvocado deverá efetuar a pré-matrícula nos dias 26 ou 27 pelo site ou presencialmente, no local em que serão lecionadas as aulas do curso pretendido.

Aos pais

Para os pais que forem aguardar seus filhos realizarem a prova no câmpus de São Caetano do Sul, a Mauá vai oferecer a ‘Sala dos Pais’, uma área de recepção com café da manhã. Além disso, haverá uma visita monitorada às instalações da instituição. O objetivo é esclarecer dúvidas, e entre os presentes estará o reitor, Otávio de Mattos Silvares, além de coordenadores e professores das graduações.

Mais informações no site da instituição.