Matrículas abertas para cursos livres de arte

A temporada de inscrições para cursos em 2014 já está aberta. A Panamericana Escola de Arte e Design está com matrículas abertas para cursos livres de Design de Interiores, Fotografia, Artes Plásticas/Ateliê, Design Gráfico, Design de Moda e Publicidade/Criação.

Para se inscrever nos cursos de formação, é necessário ter mais de 16 anos e concluído ou estar cursando o ensino médio. As capacitações duram de dois a três anos. O curso de Fotografia, por exemplo, custa R$ 12,6 mil, que pode ser dividido em 14 vezes de R$ 900. Os alunos que fizerem a inscrição até o dia 31 de outubro estarão isentos do pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 300.

Mais informações no site: www.escola-panamericana.com.br