Matrículas abertas para curso preparatório de professores e estudantes da USP

As matrículas para as turmas de maio do Cursinho Popular, mantido pela Associação Cultural de Estudantes e Pesquisadores da Universidade de São Paulo (Acepusp), seguem abertas até o dia 10 de maio. As inscrições podem ser feitas na secretaria do curso (Rua da Consolação, 1.909, região central de São Paulo). A taxa é de R$ 60.

As mensalidades são decrescentes. No exemplo das turmas de sábado, começam em R$ 105 e chegam ao valor de R$ 69. As cobranças incluem as apostilas e o direito de participar de aulas extras, plantão de dúvidas e atividades culturais como grupos de estudos, aulas de teatro, canto, apresentação de filmes e debates sobre temas atuais, oficina de texto e redação e aulas de reforço de inglês e espanhol.

Os estudantes que comprovarem não ter condições de pagar as mensalidades podem se candidatar a uma bolsa de estudos. Para isso, devem manifestar o interesse no ato da inscrição.

As 300 vagas estão distribuídas nos períodos da manhã, tarde, noite e aos sábados, com número máximo de 50 alunos por classe.

Mais informações:

Tel: (11) 3258-1436

Site: www.cursinhopopular.com.br