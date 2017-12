Matrícula de selecionados no ProUni vai até sexta

Os selecionados para uma bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni) tem de hoje até sexta-feira, dia 19, para confirmar a matrícula. A segunda chamada da lista da segunda etapa foi divulgada hoje, no site do MEC.

Para conferir, acesse: http://siteprouni.mec.gov.br.

Os candidatos devem informar o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a senha cadastrada no exame. Mais de 16 mil bolsas sobraram após a realização da segunda etapa do programa. No total, 68,7 mil estudantes foram pré-selecionados, dos 355,2 mil inscritos nas 85,1 mil bolsas ofertadas em universidades particulares.