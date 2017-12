Material extra das áreas mais difíceis

“Semana passada segui meu calendário de estudos, mas com uma alteração. Meu curso de desenho começou, às quartas-feiras, então passei a estudar uma hora a mais cada dia para compensar.

Começaram também as aulas de revisão no Vera, cada matéria é dada em um dia da semana à tarde. Estou fazendo todas menos a de matemática, que é mais fácil pra mim. Agora geografia é onde tenho mais dificuldade, e cai na segunda fase da Fuvest. Procuro consultar outros materiais e apostilas de cursinho que meus amigos e meu namorado já usaram. Pego as de geografia, português, história e física.

Às vezes olho tudo que tenho que estudar e dá até um desespero. Mas aí penso: calma, calma. E se consigo fazer o que estava previsto para o dia já fico feliz.”