* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

Depois de uma temporada de oito meses em Nova York em 2010, a estudante de Design de Produtos da Faap Kyra Altmann, de 22 anos, se prepara para morar outra vez no exterior. Vai fazer mestrado na Inglaterra. “Fui para Nova York meio por acaso. Uma amiga ia morar lá e acabei indo também, para estudar artes.” Kyra se forma agora no meio do ano. Pretende começar o Master of Fine Arts (MFA) ainda em 2012. Ela quer estudar no Chelsea College of Arts and Design, em Londres, que tem entre seus ex-alunos a cineasta Jane Campion, diretora de O Piano, e os atores Ralph Fiennes e Alan Rickman (respectivamente, lorde Voldemort e Severo Snape na série Harry Potter). “Gosto de ter metas. Antes de me candidatar já comecei a estudar para os exames de inglês”, diz. Há um ano, Kyra voltou a ter aulas do idioma pensando em seu mestrado. “É importante ter um bom nível de inglês para poder participar das aulas, se colocar e expor suas ideias”, afirma. “Pode parecer que não, mas no MFA tem que escrever muito texto.” Enquanto não viaja, Kyra treina escrevendo em inglês em seu blog kyraaltmann.blogspot.com. “Escrevo sobre assuntos que me interessam, sempre voltados para a arte”, diz. O canal também serve para a estudante divulgar seu trabalho. “O portfólio é muito importante. Não só os trabalhos, mas a apresentação também.”

VEJA TAMBÉM

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Correndo atrás do inglês

– Veja os motivos de outros 10 brasileiros para estudar a língua