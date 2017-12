Masp oferece cursos que relacionam história da arte à moda, arquitetura e curadoria

A Escola do Masp terá cursos que ligam a história da arte, a curadoria, moda e arquitetura. As aulas têm início na próxima segunda-feira, 2 de março, e carga horária de 16 horas. No total, serão oito encontros de duas horas, ao longo de dois meses. Os cursos são de caráter livre e abertos a todos os interessados em artes, com ou sem formação na área. O investimento vaira de R$ 510 a R$ 1.080.

As inscrições na Escola do Masp podem ser feitas online ou pessoalmente. Em ambos os casos, é necessário preencher uma ficha de inscrição, que pode ser obtida no site do museu.

Cursos bimestrais

Museus de arte e o trabalho do curador: das origens dos museus de arte moderna às colaborações com artistas

Professora: Ana Paula Cohen

Período: 02/03/2015 a 27/04/2015

História da Arte e suas relações com a Moda

Professor: Lorenzo Merlino

Período: 18/03/2015 a 06/05/2015

Lina Bo Bardi – das ideias à construção: arquitetura, desenho industrial e ação cultural

Professora: Marina Grinover

Período: 13/05/2015 a 01/07/2015

Arte Francesa pela coleção do MASP

Professor: Tiago Mesquita

Período: 07/05/2015 a 24/06/2015

História da Arte no Brasil pela coleção do MASP

Professora: Fernanda Pitta

Período: 05/03/2015 a 23/04/2015

Introdução à pintura, escultura e arquitetura na Toscana, séculos XII ao XIV

Professora: Flavia Galli Tatsch

Período: 04/05/2015 a 22/06/2015

Curso semestral

Introdução à História da Arte – Da Antiguidade ao Renascimento

Professor: Plinio Freire

Período: 03/03/2015 a 23/06/2015

Investimento:

Módulo bimestral: R$540 (R$405,00 para estudantes, professores e aposentados)

Módulo semestral: (Introdução à História da Arte – Da Antiguidade ao Renascimento): R$1.080 (R$ 810 para estudantes, professores e aposentados)

Informações:

Escola do MASP

Telefones: 3251.5644 ramal 2104 ou 3253.9663

Email: escola@masp.art.br.

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, 14h às 19h