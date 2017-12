Escola da Califórnia oferece bolsas de MBA para brasileiros

SÃO PAULO – A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo três bolsas para estudantes brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacional em 2018.

Considerado um dos 10 melhores dos Estados Unidos na área de negócios internacionais, o International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa acelerado em tempo integral de um ano, criado para profissionais em meio de carreira que estão sendo preparados para assumir altos cargos globais.

“A USC Marshall School of Business está comprometida em trazer conhecimento sobre negócios no Brasil para a universidade. Sabemos que os participantes brasileiros vão trazer informações importantes para os colegas do curso”, afirma o diretor do programa Richard Drobnick.

As bolsas são oferecidas para candidatos com alto potencial e podem chegar a US$ 45.000. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a US$ 15.000 para quem viaja com os filhos. No total, o valor da bolsa é de até US$ 60.000. O processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, formação acadêmica, testes (GMAT e TOEFL), cartas de recomendação e de candidatura.

Os candidatos devem ter um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Para saber mais detalhes sobre o processo de inscrição, acesse o site ou mande currículo em inglês para: Ibearmba@marshall.usc.Edu.

As inscrições estão abertas até 31 de março de 2018, mas é aconselhável que os candidatos interessados na bolsa se inscrevam o quanto antes.

Fundado em 1978, o programa IBEAR formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em 60 países em todo o mundo. Os participantes têm em média 34 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam várias línguas e demonstram forte compreensão do negócio e da cultura internacionais.

Significativamente mais experiente do que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso.

O currículo do curso é projetado para fornecer uma educação geral de gestão e prática, enfatizando habilidades de pensamento e resolução de problemas críticos em um mercado global.