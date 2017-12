Maratona de programação será realizada no RJ

Com foco em construir soluções para Web e Apps que facilitem a vida contemporânea, a rede acadêmica Passei Direto, em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, realiza, entre os dias 19 e 21 de novembro, no Pilotis do Edifício Cardeal Leme, o primeiro hackathon universitário brasileiro.

O evento contará com cerca de 200 estudantes universitários, que têm como objetivo criar, inovar e construir softwares em três dias non-stop. O HackPuc, como já está sendo chamado, será o start para muitos outros hackathons.

Hackathon significa maratona de programação. O termo resulta de uma combinação das palavras inglesas “hack” (programar de forma excepcional) e “marathon” (maratona). O formato é de competição, onde as equipes vão produzir uma solução tecnológica para um ou mais problemas apontados pela organização do evento. Ao final, uma comissão julgadora premiará os melhores projetos. Além disso, os estudantes poderão assistir palestras de dois profissionais da tecnologia: Luis Cipriani, engenheiro de soluções que integra o time do Twitter, e Osvaldo Daibert, engenheiro da Microsoft.

Outras informações no site do evento: http://www.hackpuc.com/