Maratona de comunicação na Anhembi Morumbi

Mais de cem palestras na área de comunicação em um menu bem servido de oficinas e debates relacionados às áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema, Produção Editorial e Radio e TV. Essa é a proposta do 1º Encontro de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, que acontece entre os dias 06 e 07 de outubro, nos campi Centro e Vila Olímpia.

O evento é destinado aos alunos dos cinco cursos que fazem parte da Escola de Comunicação, responsável pela realização do evento. “O encontro pretende ser um agregador de conhecimento, contribuindo na formação do jovem para que se torne um profissional completo e sempre antenado com as inovações”, afirma o professor João Garção, diretor da Escola de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.



Entre os palestrantes estão nomes fortes de veículos, agências e grandes marcas. Entre eles, Amilcare Dallevo, presidente da Rede TV!; Carlos Reichenbach, cineasta brasileiro; Humberto Candil, diretor geral da Bandnews TV; Adão Casares, diretor geral de Mídia da Grey Comunicação; Hélio Muniz, diretor de Comunicação da Gol Linhas Aéreas; Christiano Coelho, do marketing da Nike; Andrea Dietrich, gerente digital do Grupo Pão de Açúcar.

Veja a programação completa